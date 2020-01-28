Кабмин передал в Раду законопроект о компенсации за задержки зарплат и пенсий

Кабинет Министров Украины передал в Раду одобренный 24 января проект закона Украины «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам. Об этом 27 января проинформировала пресс-служба Министерства социальной политики.

Профильный министр Юлия Соколовская отметила, что правительство борется с долгами по выплатам зарплат, пенсий и так далее, чтобы украинцы получали все деньги своевременно.

«Министр социальной политики объяснила, что основные изменения, предложенные правительством на рассмотрение народных депутатов – это установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки», – добавили в пресс-службе.

В ведомтве добавили, что законопроект устанавливает следующий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых будуть платить компенсацию:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

24 января правительство инициировало введение компенсаций людям в случае задержек с выплатами.

Согласно Кодексу законов о труде, заработная плата в Украине должна выплачиваться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

За нарушение сроков выплаты зарплат, пенсий и стипендий предусмотрена административная ответственность для работодателя: за первое нарушение – штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510–1700 грн), за второе – от 100 до 300 необлагаемых минимумов (1700–5100 грн).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рубль все еще остается под давлением на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за быстрого распространения коронавируса в Китае. Отечественная валюта может потерять в цене, пока страсти на финансовых рынках не улягутся. Рубль подешевел к доллару почти на один рубль, пишет RG.ru. По мнению старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, это связано с неопределенностью и страхами, […]