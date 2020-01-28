После скандала с «прослушкой Гончарука» меры безопасности в высоких кабинетах усилили – нардеп Монастырский

После скандала с «прослушкой» премьер-министра Алексея Гончарука в Кабмине и Офисе президента усилили меры безопасности. Об этом глава комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский рассказал в интервью «РБК-Украина», опубликованном 27 января.

«Вопрос безопасности в высоких кабинетах, безусловно, ужесточился. Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим. Сейчас у нас идет диджитализация и я бумажных документов практически не держу, у меня все в планшете. Это намного удобнее, но как быть с безопасностью? Эти процессы накладываются друг на друга и пока что у меня нет ответа», – сказал он.

Монастырский отметил, что появление записей разговора, в котором якобы участвовал Гончарук и другие члены правительства, а также руководство Нацбанка, дали обществу повод усомниться в том, что Кабмин ведет реальную, а не формальную работу.

«И не только обществу, но и инвесторам. Они должны в ближайшие месяцы убедиться, что все эти планы являются не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь», – добавил Монастырский.

15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука». Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства». Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми видео. 24 января стало известно о существовании еще одного фрагмента, обнародованного на YouTube-канале «Стенограма наради».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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