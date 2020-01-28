VOAэкспресс 27 января 2020 

Импичмент

В Сенате США продолжаются слушания по импичменту президента Дональда Трампа. Теперь трибуна находится в распоряжении защиты президента. Они настаивают на том, что сам процесс импичмента был проведен с нарушением закона и что президент не совершил никаких нарушений. Попытки демократов добиться вызова дополнительных свидетелей, в чем им ранее препятствовал Белый дом, не дали результата. Во всяком случае, пока.

Тем временем у демократов появился дополнительный аргумент в пользу вызова свидетелей: в воскресенье газета The New York Times сообщила о заявлениях, которые будут сделаны в предстоящей книге Джона Болтона, экс-советника президента Трампа по национальной безопасности.

По данным издания, в своей книге Болтон утверждает, что Трамп говорил ему о своем желании удержать предназначенную Украине военную помощь, пока Киев не начнет расследование в отношении соперника-демократа.

Президент Трамп опровергает слова Болтона и говорит, что такого разговора не было.

«Сделка столетия»

В США прибывают лидеры Израиля. Во вторник с ними встретится президент Дональд Трамп.

В тот же день он представит новый план по мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке – одного из самых долговременных и самых известных кризисов современной истории, который без особого успеха пытались разрешить лучшие дипломаты мира.

Судя по предварительным данным, основа плана – предоставление значительной финансовой помощи и реализация крупномасштабных инвестиционных проектов. Трамп назвал свой план «сделкой столетия» и выразил уверенность, что палестинцы его поддержат.

«Голос Америки» будет вести прямую трансляцию заявления с переводом на русский язык.

«Грин-кард»

А пока Трамп одержал важную победу: Верховный суд США признал законным, что вид на постоянное жительство и работу в СЩА («грин-кард», «зеленые карты») можно не предоставлять тем иностранным гражданам, которые могут обратиться за государственной помощью. То есть, вероятнее всего, отныне предпочтение будет отдаваться иммигрантам со средствами. В рамках лотереи (Diversity Immigrant Visa program) 2020 года будут разыграны 83 884 грин-кард.

Коби Брайант

С момента смерти «Черной Мамбы» – легенды баскетбола Коби Брайанта прошло меньше суток. В минувшее воскресенье вертолет, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение в Калифорнии. Среди погибших была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайанту был 41 год, из профессионального спорта он ушел в 2016 году. Всю свою карьеру он играл за один спортивный клуб – «Лос-Анджелес Лейкерс». На его счету пять чемпионских титулов в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Дважды Коби Брайант признавался ценнейшим игроком ассоциации – единственный случай в истории большого баскетбола.

О легенде баскетбола говорили на церемонии присуждения музыкальной премии «Грэмми», несколько музыкантов во время своего выступления вынесли на сцену майку NBA его именем. Мы предлагаем вашему вниманию несколько цитат из сети Twitter: знаменитости вспоминают баскетболиста.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рубль все еще остается под давлением на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за быстрого распространения коронавируса в Китае. Отечественная валюта может потерять в цене, пока страсти на финансовых рынках не улягутся. Рубль подешевел к доллару почти на один рубль, пишет RG.ru. По мнению старшего аналитика Альфа-банка Елизаветы Наумовой, это связано с неопределенностью и страхами, […]