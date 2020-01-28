Помпео выразил властям Ирака возмущение из-за обстрелов

Глава Госдепа Майк Помпео обсудил с и.о. премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди обстрелы посольства США в Багдаде.

Помпео «выразил свое возмущение» тем, что в Ираке продолжают нападать на «объекты США». Сообщается, что в результате недавнего обстрела посольства один человек был ранен, передает РИА «Новости».

Глава Госдепа утверждает, что обстрелы говорят «о вопиющем пренебрежении суверенитетом Ирака», а также о «неспособности обуздать эти опасные вооруженные группировки».

При этом в США высоко оценили приверженность и.о. главы правительства Ирака «укреплению безопасности для защиты американского персонала и дипломатических объектов».

США считают, что атаки на посольство стали попыткой «отвлечь иракское и международное внимание от жестокого подавления мирных протестов». За такими попытками, по мнению Вашингтона, стоят «Иран и его приспешники».

Руководитель внешнеполитического ведомства США выразил готовность обсудить масштабы присутствия военных США в Ираке с течением времени.

В воскресенье вечером посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу. Власти Ирака велели «найти и наказать виновных в обстреле».





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