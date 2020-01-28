Спелеологи: «Пещеры России могут раскрыть тайны устройства Земли»

Находящиеся в РФ пещеры хранят информацию об устройстве Земли и подробности жизни на планете. Такого мнения придерживаются спелеологи из МГУ.

Научные сотрудники одного из ведущих ВУЗов страны отметили, что при изучении внутреннего устройства пещер можно больше узнать о тех видах, которые продолжительное время существовали изолированно от внешнего мира. В частности, вполне реально обнаружить кости людей и животных, обитавших на планете в прежние времена. В указанных выше объектах могут храниться уникальные артефакты, попавшие туда миллионы лет назад. Ученые по сталагмитам и минералам способны понять климат, существовавший на Земле в древности. Даже при изучении помета летучих мышей эксперты могут сделать вывод, какими прежде были насекомые и растения.

Только в одной РФ существуют тысячи пещер, до сих пор неизученных, а потому крайне полезных для науки. Наибольшее их количество — в Крыму, на Урале и Кавказе, где имеется спелеологическая школа. В ее пределах специалисты изучают важные проблемы, которые касаются геологии.

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