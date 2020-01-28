В Киеве задержали иностранца, который обокрал машину MARUV

Столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал автомобиль украинской певицы MARUV. Об этом 27 января «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
«Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили», – рассказала Максимец.
Она добавила, что подозреваемым является гражданин Грузии 1979 года рождения.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630 тыс. грн. Пока деньги за мужчину никто не внес.
Грузину грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На сайте Нацполиции добавили, что в сумке находились драгоценности и деньги.
Фото: npu.gov.ua
Maruv обокрали в центре Киева 11 января. Певица говорила, что неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами и новогодними подарками.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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