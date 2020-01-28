В Киеве задержали иностранца, который обокрал машину MARUV

Столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал автомобиль украинской певицы MARUV. Об этом 27 января «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили», – рассказала Максимец.

Она добавила, что подозреваемым является гражданин Грузии 1979 года рождения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630 тыс. грн. Пока деньги за мужчину никто не внес.

Грузину грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На сайте Нацполиции добавили, что в сумке находились драгоценности и деньги.

Фото: npu.gov.ua

Maruv обокрали в центре Киева 11 января. Певица говорила, что неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами и новогодними подарками.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Наталья Андрейченко, пропавшая накануне в Мексике, нашлась. Актриса вышла на связь с поклонниками, объяснив, что ей нужно было уединиться, чтобы «освободиться» и набраться сил. Для этого знаменитость отправилась в глубину джунглей, где раскинулось небольшое поселение. Здесь проводят духовные практики, и Андрейченко находилась в полном уединении, и ей было запрещено разговаривать. Актриса объяснила, в последний период […]