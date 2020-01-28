В Киеве задержали иностранца, который обокрал машину MARUV

28.01.2020, 1:54, Новости дня

Столичные правоохранители задержали мужчину, который обокрал автомобиль украинской певицы MARUV. Об этом 27 января «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Подозреваемого установили по результатам оперативно-розыскных мероприятий и 24 января сообщили о подозрении. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили», – рассказала Максимец.

Она добавила, что подозреваемым является гражданин Грузии 1979 года рождения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630 тыс. грн. Пока деньги за мужчину никто не внес.

Грузину грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На сайте Нацполиции добавили, что в сумке находились драгоценности и деньги.

Фото: npu.gov.ua

Maruv обокрали в центре Киева 11 января. Певица говорила, что  неизвестные похитили из ее автомобиля сумку с документами и новогодними подарками.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Наталья Андрейченко, пропавшая накануне в Мексике, нашлась. Актриса вышла на связь с поклонниками, объяснив, что ей нужно было уединиться, чтобы «освободиться» и набраться сил. Для этого знаменитость отправилась в глубину джунглей, где раскинулось небольшое поселение. Здесь проводят духовные практики, и Андрейченко находилась в полном уединении, и ей было запрещено разговаривать. Актриса объяснила, в последний период […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика