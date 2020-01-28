Мнение: «Бросайте детей, если они Вам не по карману»

Вчера в московском Шереметьево произошла весьма загадочная ситуация: сотрудники аэропорта обнаружили двух мальчиков: пяти и восьми лет. Дети были без присмотра взрослых, при себе имели рюкзаки, где в числе прочего находились документы и записка. После разговора с мальчиками, полицейским стало понятно: ребята прилетели из Хабаровска вместе с отцом, который сразу после прибытия внезапно исчез.

Органам довольно быстро удалось установить личность мужчины, бросившего своих детей с жалкой запиской. Им оказался 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов.

Абсурдности ситуации добавляет и то, что в родном городе мужчину характеризуют, как трудолюбивого и, в целом, достойного человека. По словам некоторым, он старался найти работу, чтобы прокормить двух сыновей. Это же подтверждают и работодатели, у которых Гаврилов проходил собеседования. Тем не менее обстоятельства складывались против мужчины.

Именно об этом шла речь в записке, обнаруженной при детях:

К слову, это не первый инцидент в семье Гавриловых. В 2016 году его бывшая жена Ольга оставила детей в детском саду и также исчезла.

На данный момент малыши доставлены в больницу для прохождения необходимого в таких случаях обследования. Впоследствии органы будут связываться с Хабаровском, откуда и прибыли отец с детьми: там сотрудники намерены отыскать мать или ближайших родственников.

Курировать сложившуюся ситуацию губернатор Московской области Андрей Воробьёв решил лично. Об этом он написал в своём Instagram:

Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в области Ксения Мишонова, органы предполагают, что детей передадут именно матери, и, лично у меня, это решение вызывает долю сомнения.

СК завёл уголовное дело, дети в течение трех суток будут находиться в больнице под наблюдением врачей, а отец, тем временем, уже объявлен во всероссийский розыск.

UPD: Местонахождение Виктора Гаврилова установлено, обстоятельства выясняются .

Источник: Теория элит

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