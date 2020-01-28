Наука: Мумия заговорила спустя 3000 лет… В соответствии с волей покойного

Мумия заговорила… Это, конечно, громко сказано, и кое-кто, наверное, был разочарован, услышав опубликованную в сети запись — короткое «э-э-э…» И всё же результат действительно крутой.

Подобные попытки предпринимались и раньше — вы, возможно, уже слышали синтезированный голос Этци или даже неандертальца. Но впервые для «оживления» мумии учёные изготовили не виртуальную, а реальную копию голосового тракта человека. Работа велась в рамках британо-немецкого проекта «Голоса из прошлого».

Показательно, что первой «поющей» мумией стал именно Несьямун, служивший в Фивах в нестабильную эпоху правления Рамзеса XI (ок. 1099—1069 гг. до н. э.), жрец и писец, чья мумия хранится в Городском музее Лидса (Великобритания) уже почти 200 лет. И не только потому, что в обязанности жреца, как полагают, входило пение священных текстов. Мумия Несьямуна в течение всей истории египетской археологии находилась на переднем крае исследований древних останков. Вскоре после открытия в 1824 году мумию обследовал коллектив учёных, включавший хирургов и химика, чьё междисциплинарное исследование, опубликованное в 1828 году, оказалось первым в своём роде. Имя жреца было одним из первых расшифрованных древнеегипетских имён — правда, первоначально его прочитали как «Нациф-Амон». Тело Несьямуна подвергали рентгеновскому анализу в 1931 и 1964 году, а в 1990-м в Манчестерском университете для исследования мумии использовали эндоскопию, гистологию и — уже тогда! — компьютерную томографию. Тогда удалось выяснить, что Несьямун умер в возрасте 50 лет, что он страдал от заболевания дёсен и у него были сильно изношены зубы, а также что, судя по характерному прогнатизму, в жилах жреца, вероятно, текла нубийская кровь.

Теперь учёные взялись за голосовой тракт Несьямуна, для чего сделали мумии компьютерную томографию и убедились, что существенная часть горла и гортани сохранились, так что можно воспроизвести их форму. Случай уникальный, потому что даже в мумиях эти части мягких тканей очень часто разрушаются.

Кое-что, конечно, утрачено за 3 тыс. лет: язык мумии усох и мягкое нёбо отсутствует. Общие размеры голосового аппарата мумии оказались меньшими, чем в среднем у современных мужчин.

Исследователи получили модель сохранившейся части голосового тракта Несьямуна, распечатали её на 3D-принтере и соединили с генератором звуков, который обычно служит для синтетической речи (насколько я понимаю, подобным устройством пользовался, например, Стивен Хокинг). Генератор подавал сигналы на вход модели голосового тракта, в результате чего звук приобретал тембральные характеристики, сходные с предполагаемым голосом мумии.

Сечение 3D-печатной копии части голосовых путей мумии, хранящейся в Городском музее Лидса

Модель пока что воспроизводит что-то среднее между гласными звуками в английских словах «bad» и «bed». Исследователи подчёркивают, что, конечно, полученный звук не точно копирует голос живого Несьямуна. Во-первых, горло, гортань и другие органы, влияющие на особенности голоса, сохранились всё же не полностью, нёбо вовсе отсутствует. Во-вторых, звуки языка древних египтян явно не были похожи на современный английский. В-третьих, голосовой тракт мумии законсервировался в том положении, в каком был на момент смерти. Вряд ли, умирая, жрец говорил что-то членораздельное, так что положение речевого аппарата не соответствует и звукам древнеегипетской речи. Чтобы добиться чего-то большего, исследователям нужно знать, какой была артикуляция, звуковой состав древнего языка и так далее. Быть может, рано или поздно учёные найдут способ узнать эти вещи, и мы услышим, как древний жрец приветствует нас на своём родном языке.

Вот ещё на чём акцентируют внимание учёные. Египтяне верили, что «произносить имя мёртвых — значит оживить их снова». С этой целью назвать имя могли как живые родственники умершего, так и сам покойник, когда представал перед богами. Более того, лишь те, кто устно могли подтвердить, что вели добродетельную жизнь, получали право войти в вечность. В надписях на стенах гробницы Несьямуна жрец просит богов о том, чтобы его душа могла свободно перемещаться, видеть и говорить с богами. Таким образом, учёные фактически выполнили документально зафиксированную волю покойного, его желание говорить после смерти, дабы жить вечно!

Красиво? Романтично? Но явно не просто романтика двигала авторами статьи, которые раза три повторяют мысль о собственных словах Несьямуна, желавшего говорить снова, в том числе в разделе текста, где касаются «этических проблем». И я задумался: неужели учёные всерьёз опасаются, что кто-то им «предъявит» за то, что потревожили покойника и заставили говорить? И заранее, как говорится, подстилают соломки: он же сам написал, что не возражает.

Реалии современной науки удивительны.

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