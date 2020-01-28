Наука: Ученые доказали биохимический эффект ужастиков

Ученые Лейденского медицинского центра подтвердили, что термин «леденящий кровь» довольно точно описывает биохимические процессы в организме при просмотре фильмов ужасов.
Такие фильмы действительно могут приводить к росту содержания в крови коагулирующих факторов, участвующих в процессе образования тромбов. Работа опубликована в журнале The BMJ.
Ученые показали несколько фильмов ужасов 24 добровольцам. 14 человек из них смотрели сначала фильм ужасов, а затем нейтральное обучающее видео, а у остальных порядок просмотра был обратным. Промежутки между фильмами составляли минимум неделю, каждый из фильмов продолжался около полутора часов. Перед и после просмотра ученые отбирали у добровольцев образцы крови, которые затем анализировались на наличие в них компонентов системы свертывания крови: фактора свертывания крови VIII, D-димера, комплекса тромбин-антитромбин и фрагмента прототромбина 1+2.
Ожидаемо, фильмы ужасов показались всем зрителям страшнее, чем обучающие видео. При этом исследователи отметили колебание значений фактора свертывания крови VIII от типа видео: у 12 человек уровень этого фактора возрастал после фильмов ужасов (после просмотра обучающих видео это происходило только у трех человек) и снижался после обучающих видео (у 18 человек). Уровень других белков системы свертывания крови не менялся – то есть риска патологического образования тромбов при просмотре фильмов ужасов все-таки не было.
С точки зрения объема данных и статистики работу сложно назвать солидной, но ее результаты хорошо согласуются с предыдущими исследованиями. Несколько предыдущих статей связывают чувство страха и тревоги с ростом концентрации в крови коагулирующих факторов: тело готовится к возможному ранению и повышает свертываемость крови для минимизации кровопотери. Интересно, что метафора «сворачивания крови» применительно к чувству сильного страха существует в нескольких европейских языках. Так, в английском говорят bloodcurdling, в немецком – das blut in den Adern erstarrt, во французском – à vous glacer le sang и в голландском – bloedstollend.
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