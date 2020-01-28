Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие в честь Дня памяти жертв Холокоста в Вестминстере

Сегодня, 27 января, в 75-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау во всем мире проходят соответствующие мероприятия. Почтить память погибших и отдать дань выжившим в этой трагедии по традиции решили и члены британской королевской семьи. Рано утром Кейт Миддлтон представила свой новый исторический фотопроект. К Международному дню памяти жертв Холокоста она сфотографировала выживших в те времена мужчину и женщину вместе с их внуками. Эмоциональные кадры герцогиня опубликовала в Instagram.

А несколько минут назад Кейт Миддлтон уже лично почтила память погибших. Вместе с супругом, принцем Уильямом (которому на днях королева Елизавета II даровала новый титул), появились у подножия нового мемориала в Вестминстере, Лондон. Прямую трансляцию ведет телеканал BBC. Принц Уильям, как покровитель Фонда памяти жертв Холокоста, не мог пропустить памятную церемонию.

Из-за дождливой лондонской погоды чета шла к зданию под зонтом, причем Уильям лично держал его для Кейт. Герцогиня выбрала для траурного мероприятия закрытое серое платье с расклешенной юбкой и акцентными деталями в виде черного воротничка, пряжки на поясе и туфель. Принц же был с иголочки одет в темно-синий костюм. Их лично поприветствовал руководитель Фонда Оливия Маркс-Уолдман и почетный президент Фонда, сэр Бен Хельфготт, который выжил во время геноцида. После они прошли в зал, где скоро начнется памятное мероприятия.

Мы очень рады, что Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Кембриджские присоединились к нам на торжественной церемонии в Великобритании, посвященной Дню памяти жертв Холокоста 2020 года. В этот раз он особенно важен, так как в этом году исполняется 75 лет со дня освобождения Освенцима-Биркенау. Мемориальная церемония в Великобритании — центральное из 10 тысяч памятных событий во всей стране. Остальные пройдут сегодня повсюду — от школ и библиотек до посольств и тюрем. На них каждый сможет больше узнать о тех событиях, чтобы стремиться к лучшему будущему.

Известно, что в скором времени принц Уильям отправится с официальным визитом в Израиль, где примет участие во Всемирном форуме о Холокосте. Он пройдет в национальном мемориале Катастрофы и Героизма в Яд ва-Шем в Иерусалиме.

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