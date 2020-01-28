Гори оно все огнем: княгиня Шарлен и князь Альбер с детьми отпраздновали День святой Девоты

День святой Девоты назван в честь небесной покровительницы государства Монако, а праздник совпадает с Днем княжеского Дома Гримальди. Однако торжественные события в государстве начинают проводить еще накануне. В минувшее воскресенье, 26 января, 61-летний князь Альбер II (как представитель Гримальди) и княгиня Шарлен почтили своим присутствием праздничную поминальную службу. Сопровождали счастливых родителей их дети — близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла.

Празднование началось утром и продолжалось до самой темноты. В первой половине дня монархи прибыли на праздничную мессу в церковь святой Девоты. В Монако сейчас довольно тепло, поэтому Шарлен смогла себе позволить надеть легкое шифоновое платье, накинув сверху лишь пиджак. Ее дети же были, как «инь и ян» — Жак был в черном костюмчике, а его сестра — в белом. Кстати, маленькие близнецы снова появились на публике в хулиганских солнцезащитных очках — видимо, это их любимый аксессуар. Отстояв службу, которую проводит архиепископ Монако, семейство поднялось на балкон, откуда и поприветствовало подданных.

После захода солнца князь и княгиня поучаствовали в традиционном и самом ярком обычае праздника — сожжении рыбацкой лодки в память о святой мученице Девоте. Шарлен сменила дневной наряд на бежевую водолазку, юбку и синее пальто, дополнив его черными кожаными перчатками и сапогами. Из всех четверых, пожалуй, только маленькая Габриэлла соблюла праздничный дресс-код — на ней было надето красное пальто, тогда как ее брат был, как папа, в черном одеянии. Получив благословение от архиепископа, близнецы при помощи родителей подожгли окружающие лодку ветви сосны и оливы большими свечами.

Согласно легенде, Девота была предана мучительной смерти в Мариане. Чтобы ее тело не стало объектом почитания, губернатор отдал приказ сжечь его, однако благодаря христианам планам правителя сбыться не удалось. Христиане поместили тело Девоты на корабль, впоследствии попавший в шторм, и он доставил мученицу к берегам Монако. Там она и была найдена местными рыбаками, которые и похоронили тело Девоты в местечке Ле Гома, где на тот момент уже стояла часовня Святого Георгия. В XI веке на ее месте построили другую церковь, которую уже назвали в честь святой Девоты. За почти десять столетий ее мощи много раз пытались тайком вывезти из Монако, но это никогда никому не удавалось. Святая Девота прослыла защитницей Монако, к ней обращались во время набегов мавров, позже генуэзцев, пизанцев и других вражеских племен. Так с тех пор и защищает она княжество и правящий дом Гримальди.

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