ERR — ожирение в Эстонии сегодня страшнее, чем злоупотребление алкоголем

Проблема ожирения в Эстонии в последние годы стала создавать более серьёзный риск для здоровья населения, чем злоупотребление алкоголем. Как передаёт ERR, сейчас в стране лишний вес имеют 40% мужчин и 20% женщин. Но если взрослые набирают вес постепенно, то самая критическая ситуация сейчас складывается с детьми, среди которых доля страдающих лишним весом за последние 20 лет утроилась, а резкое увеличение веса начинается уже с детского сада, а не в подростковом возрасте.



Reuters

Эстония вышла на третье место в Европейском союзе по доле населения, страдающего ожирением, и лишний вес в последние годы стал создавать более серьёзный риск для здоровья населения, чем злоупотребление алкоголем. Как передаёт ERR, по последним данным, ожирением страдает 20% взрослого населения Эстонии, которая уступает по этому показателю в ЕС только Мальте и Латвии.

Сейчас лишний вес имеют 40% мужчин и 20% женщин, причём среди мужчин показатель с 1996 года удвоился. По оценке экспертов, главная проблема — злоупотребление сладостями, мясом, которое люди едят в два-три раза больше разумной нормы, а также безалкогольными напитками и солёными закусками.

По оценке семейного врача Дианы Ингерайнен, лишний вес приобрёл в Эстонии масштабы эпидемии, и четыре года назад риски для здоровья от ожирения впервые превысили аналогичные риски от алкоголя.

«Общество осознаёт, что алкоголь — это риск, но не воспринимает лишний вес или неправильное питание в качестве риска», — пояснила Ингерайнен.

Однако если взрослые набирают вес постепенно, то самая критическая ситуация сейчас складывается с детьми, среди которых доля страдающих лишним весом за последние 20 лет утроилась. Резкое увеличение веса начинается с детского сада, а не в подростковом возрасте, как было раньше. Быстро набирают вес как 10-летние, так и 13-летние.

«С детьми есть положительный момент — обычно родители мотивированы бороться с этой проблемой. Это одна группа, с которой следует больше работать. Вторая группа — мужчины, у которых лишний вес появляется до 30-летия, а затем только растёт», — говорит Ингерайнен.

Большинство европейских стран сталкиваются с аналогичными проблемами и пытаются бороться с эпидемией ожирения, однако в Департаменте здоровья Эстонии не имеют данных о том, чтобы где-то можно было говорить о большом успехе. Впрочем, ситуацию нельзя считать безнадежной.

«Эстония в более выгодном положении в том смысле, что у нас детям хотя бы предлагается бесплатный обед в школе, и трёхразовое питание в детском саду, это очень важно. Но в плане повышения сознательности и нам, и другим странам ещё предстоит сделать очень много», — говорит Хайди Канамяэ из Департамента здоровья.

По её словам, различные диеты дают краткосрочные результаты, но ещё важнее, чтобы люди усвоили азы правильного питания и внесли соответствующие изменения в свою повседневную диету.

«Я говорю о долгосрочных изменениях, которых они смогут придерживаться и через год, и через пять, и через десять лет», — добавила эксперт по правильному питанию.

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