В Украине суд закрыл дело против единоросса Кучерявого

Днепровский райсуд Киева закрыл дело в отношении члена так называемого севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого. Об этом 27 января «Крым.Реали» сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым.

«Бюро судебной информации» (спецпроект ИА «Центр журналистких расследования») пишет, что дело закрыли из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности.

В материалах уголовного производства отмечается, что в марте 2014 года Кучерявый вступил в так называемую «тактическую группу» «Автоканал Севастополя», которая по радиоканалу на частоте 446 MHz координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя», а также активно противодействовала украинским военным.

Кудрявый вину полностью признал. Его адвокат Игорь Мокин, во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Кучерявого к ответственности. Сторона обвинения не возражала. Суд удовлетворил ходатайство

О задержании Кучерявого стало известно 4 декабря 2019 года. В СБУ сообщили, что он направлялся на материковую часть Украины, чтобы получить украинский паспорт. Прокуратура Автономной Республики Крым объявила ему о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

10 декабря суд отправил Кучерявого под домашний арест.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ролики на популярных видеохостингах о том, как получить онлайн финансовое пособие или компенсацию, зачастую размещают мошенники, на рекламируемых сайтах ни в коем случае нельзя оставлять никаких персональных данных, сообщили в Роскачестве. «Не забывайте, что интернет, с его возможностями пятиминутного создания сайта «на коленке» и множеством вариантов применения социальной инженерии, – прекрасная среда для расставления капканов […]