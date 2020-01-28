«Дочери настояли»: Елена Бирюкова объяснила, почему вышла замуж за Илью Хорошилова

Отечественная актриса театра и кино Елена Бирюкова в одном из недавних интервью рассказала, почему решила выйти замуж за ювелира Илью Хорошилова. По словам артистки, на этом настояли дочери Александра и Аглая, причём старшая даже взяла на себя организацию свадебной церемонии.

Елена Бирюкова прожила вместе с Ильёй Хорошиловым более 10 лет, но даже несмотря на рождение совместной дочери, пара не спешила официально оформлять отношения. Актриса признаётся, что несколько раз они с возлюбленным пытались подать заявление в ЗАГС, однако тогда их не устраивали предложенные даты, а нужные им дни были заняты, поэтому брак «откладывался на потом». При этом Бирюкова отметила, подобная ситуация не устраивала дочерей, и они постоянно «доканывали» мать вопросом, почему она до сих пор не замужем.



В итоге Хорошилов и Бирюкова летом минувшего года всё же решили устроить свадьбу, а вот её организацией занималась дочь актрисы Александра, искавшая нужную машину и профессионального фотографа, помогавшая матери с выбором платья. Кольца взял на себя супруг, изготовивший оригинальные украшения, символизирующие соединённые вместе судьбы мужчины и женщины.

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