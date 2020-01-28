Bild — из-за проблем с бронетехникой немецкие командиры используют на учениях обычные автомобили

Лишь 19,1% немецких БМП «Пума» находятся в боеготовом состоянии, пишет Bild. Отмечается, что из-за нехватки бронетехники некоторые немецкие командиры уже используют на учениях обычные автомобили. Среди причин низкой боеготовности — нехватка запчастей и сложности в обслуживании.



Reuters

Немецкая БМП «Пума» уже получила в войсках славу «проблемного ребёнка», пишет Bild. Издание сообщает, ссылаясь на секретные данные бундесвера, что на данный момент лишь 19,1% боевых машин находятся в состоянии боевой готовности.

Согласно внутренней документации немецкой армии, основными причинами такого положения дел являются нехватка запчастей и сложность в обслуживании. Как следствие, в связи с грядущим перевооружением бундесверу грозит нехватка БМП.

Поскольку боевая готовность машин «Пума» находится на крайне низком уровне, в тренировочном процессе армия уже переходит на альтернативные варианты, пишет Bild. В частности, бундесвер рекомендует рассмотреть «инновационные тренировочные опции». Как отмечает издание, фактически это означает, что мотопехотные подразделения, не имеющие достаточного для тренировок количества БМП «Пума», должны вместо них использовать обычные автомобили. Согласно данным Bild, ряд немецких командиров уже использовали такой метод ввиду плачевного материального положения.

Между тем, в 2023 году к ФРГ переходит командование силами быстрого реагирования НАТО: бундесвер обещал добавить к ним мотопехотную бригаду с 40 БМП «Пума» в составе. Они должны поступить в войска в конце 2021 года. Если же эта задача не будет выполнена, то немецким солдатам придётся пересесть на БМП предыдущей модификации «Мардер»: они состоят на вооружении с 1971 года.

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