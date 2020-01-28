Зеленский в Польше поучаствовал в мероприятиях к 75-летию освобождения Освенцима

В Польше украинский президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Освенцима, сообщил его офис.

Как сообщили в офисе главы украинского государства Зеленский «вместе с другими лидерами делегаций» поставил «зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке», передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте якобы виновен Советский Союз.

Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память польских и украинских солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.

Главу российского государства Владимира Путина не пригласили в Польшу.

Перед этим Путин выступил с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об освобождении Освенцима Красной армией.





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