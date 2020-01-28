Не менее восьми человек погибли на лодочном причале в США

В результате пожара, который 27 января вспыхнул на лодочном причале на берегу реки Теннесси в американском штате Алабама, погибло не менее восьми человек. Об этом сообщили в пожарном департаменте Скоттсборо, информирует СNN.

Семерых человек, спасавшихся вплавь, госпитализировали, у них переохлаждение и легкие травмы.

Пожарные пытаются установить точное количество людей, находившихся на судах во время пожара. Они не исключают, что число жертв может возрасти. На причале были пришвартованы как прогулочные лодки, так и плавучие дома, в которых ночевали люди.

35 лодок полностью уничтожены огнем. Причина возникновения сильного пожара пока не установлена.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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