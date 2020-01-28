В Киеве агент правоохранителей платил за секс-услуги в стриптиз-клубе, чтобы разоблачить нелегальное заведение

В сентябре 2019 года в Киеве агент правоохранителей для разоблачения заведения, где оказывают секс-услуги, платил за оральный секс в стриптиз-клубе «Аэро», который находится на втором этаже гостинницы «Салют». Об этом идет речь в приговоре Печерсого районного суда Киева от 20 января, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
В документе сказано, что 18 сентября агент заплатил танцовщице 1 тыс. грн за приватный танец. Согласно материалам суда, «в ходе получения услуги «приватный танец» правоохранитель спросил у танцовщицы, предоставляет ли она услуги интимного характера за деньги. Последняя сообщила, что это стоит 6 тыс. грн.
Агент заплатил тануовщице, «после чего последняя предоставила ему услугу сексуального характера в виде орального секса в помещении комнаты для приватных танцев».
Через некоторое время правоохранитель снова получил услуги орального секса в заведении, но уже «сторговался на 5 тыс. грн», сказано в тексте приговора.
Заработанные таки образом деньги танцовщицы оставляли в коробке в гримерке. Часть забирала владелица, или другой администратор заведения. Остальные распределяли между работницами.
Собственнице клуба 23 сентября сообщили о подозрении по ч.2 ст. 303 Угловного кодекса Украины – «сутенерство или вовлечение в занятие проституцией. Женщина признала вину и заключила сделку со следствием, ее приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в два года.
По данным «Судебного репортера», собственница стриптиз-клуба раньше работала в компании родственницы Сергея Карпики – Людмилы Карпики. В декларации за 2016 год, поданной перед увольнением с должности, он указал, что живет в квартире женщины и пользуется ее автомобилем. При этом раздел декларации о членах семьи у него не заполнен.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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