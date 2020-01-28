Мнение: В Афганистане разбился «Бомбардье Е-11»

В афганской провинции Газни потерпел крушение военный самолет "Бомбардье Е-11" (подробнее о том, что это за самолет тут http://www.airwar.ru/enc/spy/e11.html). Машина упала на территории контролируемой Талибаном. Видео упавшего самолета — https://twitter.com/TGhazniwal/status/1221775610466439169

До сих пор нет ясности, кто летел на этом самолете и сколько человек погибло в катастрофе (есть сообщения о как минимум двух погибших пилотах). Также нет точной информации о том — упала ли машина сама или же была сбита огнем с земли (для этого бы потребовался ПЗРК или ЗРК). По понятным причинам доступ к черным ящикам разбившегося самолета будет затруднен.

Про-талибские источники заявляют, что машина участвовала в специальных операциях американского спецназа по охоте на лидеров Талибана, выполняя функции воздушного командного пункта и узла связи.

Талибан заявил, что машина была уничтожена огнем с земли.



По окраске похож вот на эту машину.



А вот и номер идентифицировали.

Еще фотки с места катастрофы у Дианы Михайловой https://diana-mihailova.livejournal.com/4447330.html

UPD: Машина идентифицирована, это узел воздушной связи (машин этого типа у США всего 4) E-11A BACN базировавшийся на авиабазе в Кандагаре.

Принадлежала к 430-й эскадрилии радиоэлектронной борьбы https://www.flightjournal.com/same-mission-new-name-for-e-11a-unit-in-afghanistan/#visitor_pref_pop

А вот машина этого типа на авиабазе в Кандагаре https://vimeo.com/234030815

В Пентагоне заявили, что расследуют сообщения о гибели самолета.

Про-талибские источники заявляют, что погибли 2 пилота и 5 специалистов радиоэлектронной борьбы.

Источник: Colonel Cassad

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