В Мариуполе задержали гранатометчика «ДНР», участвовавшего в обстрелах Торецка – СБУ

Правоохранители задержали в Мариуполе боевика террористической организации «ДНР», который принимал участие в обстрелах Торецка Донецкой области. Об этом 27 января проинформировал пресс-центр СБУ.

По версии правоохранителей, боевик в течение двух лет обстреливал позиции украинских военных.

«С началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый «1 армейский корпус ДНР» и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций «Шанхай» и «67», – рассказали в СБУ.

В 2016 году он получил ранение в голову и был комиссован, в конце 2019 года он прибыл в Мариуполь в поисках работы, где его задержали правоохранители, добавили в ведомстве.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Правоохранители объявили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт в отношении боевика передали в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы ввести новые дипломатические и экономические санкции против сирийского правительства Башара Асада и его союзников из-за их действий на северо-западе Сирии. Помпео отметил, что США с большой озабоченностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где, как сообщается, объединенные силы России, иранского режима, «Хезболлы» и режима Асада проводят крупномасштабные […]