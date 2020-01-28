Российские журналисты поддержали редактора газеты в Дагестане. Его обвиняют в финансировании терроризма

Российские журналисты выступили в поддержку редактора дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма. Видеоролик с обращением опубликован на ютуб-канале журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, сообщает Радио Свобода.

В поддержку Гаджиева выступили: корреспондент «Медузы» Иван Голунов, журналисты Ирина Шихман, Катерина Гордеева, Олег Кашин, Максим Шевченко, Татьяна Фельгенгауэр, шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, корреспондент «Ведомостей» Александр Соколов, журналисты «Новой газеты» Ирина Гордиенко, Павел Каныгин и Илья Азар, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных, главный редактор издания «Проект» Роман Баданин, сотрудничающая с Радио Свобода журналистка Светлана Прокопьева.

Журналисты заявили, что дело Гаджиева может быть сфальсифицировано и что власти пытаются таким образом запугать редакцию «Черновика».

«Все говорят, что его дело носит характер политического заказа, – говорит в обращении Максим Шевченко. – Что это не столько давление на Абдулмумина, который является математиком, экономистом, ученым, который писал колонки в газете «Черновик», направленные против экстремизма, терроризма. Что это является делом по запугиванию самой газеты «Черновик».

Журналисты потребовали освободить своего арестованного коллегу. 29 января они проведут серию одиночных пикетов у представительства республики Дагестан в Москве.

Суд Махачкалы арестовал редактора отдела «Религия» дагестанского издания «Черновик» Гаджиева 18 июня, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма. Адвокат Гаджиева пояснил, что журналиста подозревают в переправке денег боевикам «Исламского государства».

По версии прокуратуры, журналист дагестанского издания «Черновик» вступил в «преступный сговор» с основателем благотворительного фонда «Ансар» Исраилом Ахмеднабиевым. В своих статьях Гаджиев якобы побуждал читателей вносить пожертвования на счета фонда, который, как полагает следствие, передал не менее шести миллионов рублей членам «Исламского государства». При этом в материалах дела нет ни одной ссылки на подобные публикации.

Сам журналист отрицает обвинения. В суде Гаджиев назвал текст обвинения «абсолютным бредом «. По его словам, в 2011 году, когда он брал интервью у Ахмеднабиева, на которое ссылается следствие, не существовало ни «Исламского государства», ни благотворительного фонда «Ансар».

Также Гаджиев заявил, что показания против него выбили у Кемала Тамбиева, который также проходит подозреваемым по этому делу. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов.

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