«Талибан» заявил, что сбил в Афганистане самолет, принадлежавший американским военным

В провинции Газни на востоке Афганистана днем 27 января разбился самолет: это подтвердил представитель губернатора провинции. Самолет разбился на территории, которую контролируют представители радикального движения «Талибан», поэтому детали катастрофы пока точно не известны.

Несколько часов спустя представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение взяло на себя ответственность за уничтожение «американского самолета, выполнявшего разведывательный полет, в районе населенного пункта Саду-Хейл уезда Дих-Як провинции Газни».

«Самолет был уничтожен со всей его командой и экипажем, включая главных офицеров разведки США (ЦРУ)», – приводят СМИ заявление представителя талибов.

Позже официальный представитель американского военного командования в Афганистане полковник Сонни Леггетт в своем твиттере подтвердил, что упавший самолет был американским.

«Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане», – написал он. Леггетт добавил, что причина катастрофы расследуется и нет никаких признаков того, что авария была вызвана огнем противника. «Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее появления», – сообщил полковник.

Изначально сообщалось, что лайнер мог принадлежать афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Но директор компании в разговоре с местными информагентствами это опроверг, а Flightradar в итоге сообщил, что это Bombardier E-11A с регистрационным номером 11-9355, который в Афганистане используют американские военные. На фотографиях с места катастрофы на обломках самолета видна символика американских ВВС:

Позже американские военные подтвердили, что расследуют катастрофу самолета, а власти провинции сообщили, что пилотов в разбившемся самолете было двое. Местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил агентству Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек. Департамент гражданской авиации Афганистана в свою очередь заявил, что, по его данным, на борту разбившегося самолета не было «ни одного гражданского лица», – сообщил Джавад Вахабзаде, вице-президент по операциям и международным отношениям в международном аэропорту Кабула. Источник, близкий к правительству Афганистана, также сообщил Радио Свобода, что катастрофа самолета «связана с контрактами иностранных войск в Афганистане», и подтвердил, что самолет был военным.

Самолет, по данным властей Афганистана, полностью сгорел.

Согласно статье, опубликованной в 2018 году на сайте американских ВВС, американские военные используют двухмоторный самолет Bombardier E-11A в качестве летного командного и коммуникационного узла связи на аэродроме в Кандагаре: он часть так называемого узла воздушной связи Battlefield (BACN). Аппаратура, установленная на этом самолете, позволяет разрозненным системам связи военных быстро обмениваться данными.

Как именно был сбит самолет – неизвестно. Но в 2017 году госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Кремль поставляет оружие «Талибану», чьи представители контролируют часть Афганистана. Это движение признано ООН террористическим. ​

«Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН», – подчеркнул тогда Тиллерсон.

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