Суд Киева закрыл уголовное дело против севастопольского политика

Уголовное дело в отношении задержанного на Украине члена Севастопольского регионального политического совета «Единой России» Игоря Кучерявого закрыто, сообщают украинские СМИ.

Дело закрыто в связи с тем, что «истек срок давности для привлечения к ответственности», пишет «Бюро судебной информации».

Сторона обвинения не возражала против закрытия дела, признав, что «прошло более пяти лет», передает ТАСС.

В декабре Кучерявого задержали на границе с Крымом, днем позже депутата отпустили. Его подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины в связи с причастностью к организации референдума в Крыму.

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