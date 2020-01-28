Первый случай коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Шри-Ланке

Впервые коронавирус 2019-nCoV зарегистрирован в Шри-Ланке. Об этом 27 января сообщило министерство здравоохранения этого островного государства, информирует News 1st.

43-летняя гражданка КНР прибыла в Шри-Ланку из провинции Хубэй в Китае. 25 января она была помещена в инфекционное отделение клиники.

Анализы показали позитивный результат на новый коронавирус, который распространяется в мире, вызывая атипичную пневмонию.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По состоянию на 27 января в Китае умерло от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 2744.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три), Австралии (четыре), Камбодже (один).

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было.

Всемирная организация здравоохранения начиная с 26 января оценивает риск коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне как «высокий», в Китае – как «очень высокий».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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