Автоновости: Эхо войны: строительству завода Tesla в Германии мешают 25 бомб

Решение о создании еще одной «Гигафабрики» в дополнение к американским и китайским заводам Илон Маск принял довольно давно. Место для предприятия было выбрано осенью прошлого года, но сейчас оказалось, что строительство задержится из-за… неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.

Власти Германии заявили, что на строительной площадке обнаружено около 25 авиабомб времен Второй мировой общим весом около 85 килограммов. Соответственно, работы по подготовке территории к началу строительства завода будут отложены до тех пор, пока боеприпасы не ликвидируют, что может занять немало времени.

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Как уточняет немецкое издание Maerkische Oderzeitung со ссылкой на администрацию земли Бранденбург, бомбы могут иметь американское, британское или даже российское происхождение. Даже через 75 лет после окончания войны на территории Германии до сих пор находят неразорвавшиеся боеприпасы. Порой это случается даже во время строительства в крупных городах, и саперам приходится эвакуировать мирных жителей до момента устранения угрозы.

Между тем, строительство "Гигафабрики" в Восточной Германии должно по плану Tesla завершиться к концу 2021 года. Трудиться там будут около 10 тысяч человек: от 6 до 7 тысяч – непосредственно на производстве, а остальные составят персонал европейского конструкторского и дизайнерского центра марки.

Основным продуктом четвертого по счету завода Tesla станет кроссовер Model Y, серийная модификация которого пока не представлена. На первых порах фирма планирует выпускать на новой "Гигафабрике" до 150 тысяч машин в год с перспективой увеличения объемов производства до полумиллиона.

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