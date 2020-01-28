Автоновости: Названы самые продаваемые автомобили в России за последние 20 лет

Ретроспективная оценка предпочтений российских покупателей на рынке новых легковых автомобилей приводит к выводам с одной стороны настораживающим, с другой – ко вполне ожидаемым. Одолеть гегемонию отечественного автопрома иностранным производителям удалось только дважды.

Безусловным лидером предпочтений оказался бренд, который знают без преувеличения все: в период с 2000 по 2019 годы титулом самого популярного автомобиля увенчивались только две иномарки. Все остальные годы – это тотальное доминирование бренда Lada, причем чаще всего за два десятилетия на первой строчке рейтинга продаж, как отмечает "Автостат", оказывалась "вазовская классика".

Что почем? Вот эти автомобили можно купить в России по госпрограмме!

На ее счету лидерство в период с 2000 по 2004 годы, в 2007-м, 2008-м и в послекризисном 2010-м. В 2005 и 2006 годах россияне активнее покупали "Самару", в 2009 и 2012 – "Приору", а после отдали свои сердца и кошельки более современным моделям. В 2011-м самой популярной моделью в нашей стране стала Lada Kalina, с 2013 по 2015 (и в 2019-м) этот титул принадлежал "Гранте", в 2018-м – "Весте", и только корейским автомобилям удалось однажды поспорить с тольяттинским гигантом. В 2016 году самым продаваемым автомобилем в нашей стране стал Hyundai Solaris, а в 2017-м – Kia Rio.

Любопытны и объемы продаж лидеров рынка. В 2000-м году "классика" разошлась по стране в количестве 260 тысяч экземпляров (и заняла более 28% рынка), а в 2016-м "Весте" для того, чтобы взобраться на вершинку, хватило 90-тысячных продаж – и это составило 6,9% всего годового объема реализации. С похожими цифрами побеждали в этом соревновании Hyundai Solaris и Kia Rio.

"Классические" модели LADA были бестселлерами восемь раз из двадцати, что делает их самыми популярными машинами 20-летия в России.

Объемы продаж моделей-лидеров планомерно снижались в период примерно до 2009 года, после чего стабилизировались на уровне в среднем 120-130 тысяч машин в год. То же самое происходило и с долей рынка. Гегемонию же вазовской "классики" в начале тысячелетия можно объяснить отсутствием вменяемой конкуренции: выбирать россиянам было особо не из чего.

Кроме того, по всей видимости, степень инерции вкусов среднестатистического отечественного покупателя очень высока: в нашей стране покупатели не готовы безоглядно выстраиваться в очереди за чем-то совершенно новым. Наконец, очевидно, что одним из основополагающих факторов для российского покупателя в определении степени популярности того или иного автомобиля является его цена.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что у КНР есть необходимые возможности и ресурсы для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. «Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом», – сообщил Ван И, […]