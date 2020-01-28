Бывшая жена Степана Меньщикова рассказала об отношениях с ним

Степан Меньщиков два года назад развелся с женой Евгенией Шамаевой-Меньщиковой. По словам бизнесвумен, у каждого из них своя жизнь, но бывшей паре приходится воспитывать двоих детей.

Евгения Меньщикова пояснила о ситуации, которая касается отношений с экс-супругом. По ее словам, за время после развода они не сходились и занимались только вопросами родительского характера. Степана Меньщикова предпринимательница считает тяжелым человеком, но по-прежнему общается с ним ради детей, несмотря на все сложности. Знаменитости прожили вместе десять лет, но каждый из них при этом жил в собственном мире, параллельно пытаясь построить новые отношения на стороне, но все это осталось в прошлом.

В настоящее время Степан Меньщиков находится на отдыхе в Таиланде с новой подругой, которая беременна от него. Бывшая супруга рада за него и высоко оценивает отношение экс-спутника жизни к новой пассии. Она надеется, что всем сторонам хватит мудрости остаться друзьями после всего произошедшего и общаться семьями. Предпринимательница сейчас живет в квартире Степана вместе с детьми, где те прописаны. Сына и дочь она считает самым большим своим счастьем и готова ради них сделать все возможное, но надеется на то же самое с их стороны и по отношению к себе.

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