Бывшая жена Степана Меньщикова рассказала об отношениях с ним

28.01.2020, 0:21, Разное

Степан Меньщиков два года назад развелся с женой Евгенией Шамаевой-Меньщиковой. По словам бизнесвумен, у каждого из них своя жизнь, но бывшей паре приходится воспитывать двоих детей.
Евгения Меньщикова пояснила о ситуации, которая касается отношений с экс-супругом. По ее словам, за время после развода они не сходились и занимались только вопросами родительского характера. Степана Меньщикова предпринимательница считает тяжелым человеком, но по-прежнему общается с ним ради детей, несмотря на все сложности. Знаменитости прожили вместе десять лет, но каждый из них при этом жил в собственном мире, параллельно пытаясь построить новые отношения на стороне, но все это осталось в прошлом.

В настоящее время Степан Меньщиков находится на отдыхе в Таиланде с новой подругой, которая беременна от него. Бывшая супруга рада за него и высоко оценивает отношение экс-спутника жизни к новой пассии. Она надеется, что всем сторонам хватит мудрости остаться друзьями после всего произошедшего и общаться семьями. Предпринимательница сейчас живет в квартире Степана вместе с детьми, где те прописаны. Сына и дочь она считает самым большим своим счастьем и готова ради них сделать все возможное, но надеется на то же самое с их стороны и по отношению к себе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика