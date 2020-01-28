Подсчитан ущерб от преступлений в РФ за год

В 2019 году ущерб от преступлений в РФ составил 627,7 млрд рублей, информирует МВД.

Это на 11,5% выше уровня 2018 года. Свыше 90% ущерба вызвано преступлениями в городах и поселках городского типа.

53,5% зарегистрированных преступлений приходится на хищение чужого имущества, передает РИА «Новости».

Всего совершено 2 млн преступлений – за год показатель вырос на 1,6%. В 2019 году полицейскими раскрыто свыше 1 млн преступлений. Более 915 тыс. преступлений не были раскрыты. В 53 регионах преступлений стало больше, в 32 – меньше.

При этом уточняется, что сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано 850,4 тыс. преступлений, что составляет 80,8% всего массива предварительно расследованных преступлений.

Ущерб от экономических преступлений составил 447,2 млрд рублей. Выявлено 104,9 тыс. преступлений указанной направленности (в 2018 году их было на 4,1% больше), из них 60,3% – тяжкие и особо тяжкие.

В РФ в 2019 году совершено 1 тыс. 806 преступлений террористического характера, это на 7,6% больше, чем в 2018 году. Выявлено 585 преступлений экстремистской направленности (снижение на 53,8%).

Количество преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, выросло за год на 68,5%. Совершено 294,4 тыс. таких преступлений.

На 3,1% выросло и количество преступлений, совершенных организованными группами – до 15,6 тыс. тяжких и особо тяжких.

При этом почти каждое третье преступление в РФ было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]