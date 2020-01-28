Подсчитан ущерб от преступлений в РФ за год

В 2019 году ущерб от преступлений в РФ составил 627,7 млрд рублей, информирует МВД.
Это на 11,5% выше уровня 2018 года. Свыше 90% ущерба вызвано преступлениями в городах и поселках городского типа.
53,5% зарегистрированных преступлений приходится на хищение чужого имущества, передает РИА «Новости».
Всего совершено 2 млн преступлений – за год показатель вырос на 1,6%. В 2019 году полицейскими раскрыто свыше 1 млн преступлений. Более 915 тыс. преступлений не были раскрыты. В 53 регионах преступлений стало больше, в 32 – меньше.
При этом уточняется, что сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано 850,4 тыс. преступлений, что составляет 80,8% всего массива предварительно расследованных преступлений.
Ущерб от экономических преступлений составил 447,2 млрд рублей. Выявлено 104,9 тыс. преступлений указанной направленности (в 2018 году их было на 4,1% больше), из них 60,3% – тяжкие и особо тяжкие.
В РФ в 2019 году совершено 1 тыс. 806 преступлений террористического характера, это на 7,6% больше, чем в 2018 году. Выявлено 585 преступлений экстремистской направленности (снижение на 53,8%).
Количество преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, выросло за год на 68,5%. Совершено 294,4 тыс. таких преступлений.
На 3,1% выросло и количество преступлений, совершенных организованными группами – до 15,6 тыс. тяжких и особо тяжких.
При этом почти каждое третье преступление в РФ было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названы сроки начала госиспытаний бронетранспортера и БМП «Бумеранг» / 17 декабря
- В Госпогранслужбе подтвердили, что Микитась пытался вылететь из Украины / 20 января
- NYT: российские хакеры атаковали серверы украинской компании «Бурисма», связанную с сыном Байдена / 14 января
- Эксперт: От саммита в «нормандском формате» ожидают положительных результатов / 5 декабря
- Путин и Зеленский обсудили подписание контракта на транзит газа через Украину / 31 декабря
- Свитолина проиграла Мугурусе и вылетела из Australian Open / 25 января
- Кость в горле людоеда. Дмитрий Гудков о том, как репрессии сплотили россиян вместо того чтобы запугать / 26 декабря
- Успех фильма «Мої думки тихі» выглядит так, как если бы трехлетний ребенок в компании взрослых встал на стульчик и прочел с выражением стишок / 23 января