В Киеве задержали «минера» метро «Крещатик»

Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который 25 января «заминировал» столичную станцию метро «Крещатик». Об этом 27 января сообщила прокуратура Киева.

Мужчине объявили о подозрении в совершении заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Для проверки сообщения о взрывчатке на станции, правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена, однако по результатам осмотра взрывных устройств и взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили, добавили в пресс-службе.

КИЯНИНУ, ЯКИЙ «ЗАМІНУВАВ» СТАНЦІЮ МЕТРО «ХРЕЩАТИК», ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ Київською місцевою прокуратурою № 7… Posted by Прокуратура міста Києва on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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