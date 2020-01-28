В Киеве задержали «минера» метро «Крещатик»

Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который 25 января «заминировал» столичную станцию метро «Крещатик». Об этом 27 января сообщила прокуратура Киева.
Мужчине объявили о подозрении в совершении заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Для проверки сообщения о взрывчатке на станции, правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена, однако по результатам осмотра взрывных устройств и взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили, добавили в пресс-службе.
КИЯНИНУ, ЯКИЙ «ЗАМІНУВАВ» СТАНЦІЮ МЕТРО «ХРЕЩАТИК», ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ Київською місцевою прокуратурою № 7…
Posted by Прокуратура міста Києва on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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