Помпео возмущен иранскими атаками на американские объекты в Ираке

Госсекретарь Майк Помпео в понедельник выразил возмущение продолжающимися нападениями иранских вооруженных формирований на американские объекты, расположенные на территории Ирака. Согласно сообщению Госдепартамента, речь идет, в частности, об имевшем место в воскресенье ракетном обстреле американского посольства.

Глава внешнеполитического США сделал это заявление в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Аделем Абдулом Махди.

«Госсекретарь вновь подчеркнул, что что эти атаки представляют собой варварское нарушение иракского суверенитета и (свидетельствуют о) неспособности обуздать эти опасные вооруженные группировки», – говорится в заявлении, с которым выступила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

Морган Ортагус (архивное фото)

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