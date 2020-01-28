Верховный суд поддержал иммиграционную инициативу Трампа

Верховный суд США в понедельник дал ход одной из самых жестких иммиграционных инициатив президента Дональда Трампа: теперь администрация сможет внедрить правило, позволяющее отказать в виде на жительство иммигрантам, которым в будущем может понадобиться государственная поддержка.

Пятью голосами против четырех суд удовлетворил запрос администрации о снятии введенного судом низшей инстанции запрета на реализацию так называемой политики государственного попечения, пока идут тяжбы по поводу ее законности. Защитники прав иммигрантов называют инициативу «проверкой благосостояния», которая отразится в первую очередь на небелых мигрантах.

В пользу администрации высказались пятеро судей-консерваторов, двоих из которых назначил Трамп. Четверо судей-либералов заявили, что отклонили бы запрос администрации.

Инициативу администрации обжаловали в суде штаты Нью-Йорк, Коннектикут и Вермонт, а также город Нью-Йорк и несколько некоммерческих организаций.

Администрация попросила Верховный суд позволить новому правилу вступить в силу еще до того, как апелляционный суд Второго округа вынесет решение по поданной Трампом апелляции против судебного запрета. Апелляционный суд рассматривает дело в ускоренном порядке: материалы должны быть поданы к 14 февраля, вскоре после чего суд заслушает аргументы сторон.

Решение Верховного суда означает, что новое правило может вступить в силу по всей стране, за исключением штата Иллинойс, где все еще действует запрет суда низшей инстанции.

И.о. заместителя министра внутренней безопасности Кен Кучинелли приветствовал решение Верховного суда: «Очевидно, что Верховному суду надоели эти судебные запреты национального масштаба, вводимые судьями, которые пытаются навязать свои предпочтения вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение закона».

Речь идет о том, какие иммигранты смогут получить постоянный вид на жительство – так называемые «грин-карты». В соответствии с новой политикой, при рассмотрении заявок будут учитываться такие факторы, как возраст, образование и уровень владения английским языком. На основании этого иммиграционные органы будут определять, может ли иммигрант в будущем оказаться на государственном попечении и претендовать на такие льготы, как здравоохранение по программе Medicaid или страхование для малообеспеченных.

В администрации настаивают, что это необходимо, чтобы удостовериться, что иммигранты будут в состоянии обеспечивать себя самостоятельно. Критики инициативы заявляют, что это приведет к тому, что непропорционально большое количество иммигрантов с небольшим уровнем дохода из развивающихся стран Латинской Америки, Африки и Азии не смогут получить вид на жительство.

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