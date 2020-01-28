Приянка Чопра пришла на церемонию «Грэмми» в платье с глубоким декольте

Отгремела церемония награждения премии «Грэмми». Посетившая ее актриса Приянка Чопра поразила присутствующих эффектной внешностью и пикантным нарядом с глубоким декольте.

«Грэмми» является одной из самых престижных в мире, и многие ждали церемонию награждения. Большую часть статуэток получила певица Билли Айлиш. Ариана Гранде пришла на мероприятие в образе Золушки: пышный наряд серого цвета превратил знаменитость в принцессу.

Привлекла к себе внимание Приянка Чопра. Два года назад актриса восхитила зрителей красивым платьем и длиной фатой. Теперь перед общественностью актриса предстала в белом одеянии в восточном стиле. Ее грудь была заметна благодаря глубокому декольте, а причудливые рукава с бахромой придали такому образу изысканность.

На церемонию «Грэмми» Приянка Чопра пришла в компании супруга Ника Джонаса. Избранник звезды для этого случая облачился в костюм шоколадного оттенка.

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