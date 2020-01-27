Sud Ouest — торговая война между Вашингтоном и Брюсселем больно бьёт по французским виноделам

Французские производители вина уже терпят убытки из-за введённых США пошлин на ввоз французского вина и опасаются дальнейшего повышения тарифов, пишет Sud Ouest. Как поясняет издание, пошлины были введены Вашингтоном в качестве ответной меры на субсидирование Европейским союзом компании Airbus. При этом, по опасениям производителей вина, в ближайшие месяцы Белый дом может и дальше ужесточать торговую политику.



Reuters

Французским винам всё ещё угрожают санкции со стороны США в рамках спора между Вашингтоном и Брюсселем в отношении компаний Boeing и Airbus, пишет Sud Ouest. Как отметил в интервью изданию один из представителей французской винной промышленности, несмотря на снижение напряжённости, связанной с возможным ответом американской стороны на введение Францией налога на деятельность интернет-гигантов, с 18 октября прошлого года французские вина облагаются в США пошлиной в размере 25%.

Как пояснил изданию глава Национальной конфедерации производителей вина и винных дистиллятов, контролируемых по происхождению, Бернар Фарж, представители отрасли опасаются обострения конфликта в сфере авиации, жертвами которого становятся французские экспортёры. По словам газеты, помимо французских вин ВТО дала Вашингтону разрешение на введение пошлин на ввоз испанского оливкового масла, итальянских сыров и шотландского виски в качестве ответной меры на субсидии, предоставляемые Европейским союзом компании Airbus.

В связи со сложившейся ситуацией французские виноделы потребовали от правительства срочного создания фонда компенсации средств предприятиям, подвергшимся негативному воздействию, пишет газета. Обеспокоенность предпринимателей усиливается тем фактом, что США являются крупнейшим экспортным рынком для французского вина, напоминают Фарж и вице-президент Федерации экспортёров вин и спиртных напитков Луи Фабрис Латур. Знаком того, что введённые 18 октября пошлины уже нанесли ущерб, стало снижение в ноябре объёмов экспорта вин региона Бордо в США на 46%.

Как напоминает издание, недавно Франция объявила об отсрочке введения налога на деятельность американских цифровых компаний во избежание введения пошлин на экспорт предметов роскоши и шампанского в США. Теперь Париж ожидает официальной отмены начатой президентом Трампом в декабре прошлого года процедуры, результатом которой может быть введение санкций.

При этом господин Фарж подчёркивает, что США имеют возможность продолжать повышать пошлины на ввоз французского вина в рамках конфликта, связанного с Airbus. Как поясняет специалист, ВТО одобрила введение американских пошлин на ввоз европейских товаров на сумму до $7,5 млрд. Учитывая, что под санкции попал поток товарок на сумму всего $1,4 млрд, а также тот факт, что американское законодательство позволяет пересмотреть объём изначально принятых мер в течение четырёх месяцев, перспектива не кажется французским производителям радужной.

При этом Европейский союз в будущем году должен получить от ВТО разрешение на введение таможенных санкций против США, обвиняемых в субсидировании компании Boeing, напоминает газета. «Однако мир французского вина не сможет ждать так долго», — отмечает специалист отрасли.

Тем временем на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделали неожиданное заявление о желании заключить в ближайшие несколько недель всеобъемлющее торговое соглашение в попытке успокоить ситуацию по обе стороны Атлантики. В свою очередь, французский министр сельского хозяйства Дидье Гийом на этой неделе заявил о желании Франции занять особое положение в мировой торговле в области продовольствия и сельского хозяйства и будущих соглашениях о свободной торговле, чтобы защитить эти сектора от торговых войн.

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