Guardian — после брексита Джонсон намерен заманивать таланты в Великобританию «быстрыми визами»

C 20 февраля в Великобритании будет запущена быстрая «виза для талантов», пишет The Guardian, ссылаясь на заявление британского правительства. Отмечается, что у новой визы не будет предела по количеству заявок. По словам премьера страны Бориса Джонсона, покидая ЕС, Великобритания хочет показать, что открыта для талантливых умов и готова помочь им реализовать их идеи.



Reuters

Правительство Великобритании объявило о запуске быстрой «визы для талантов», пишет The Guardian. Инициатива начнёт действовать с 20 февраля: её цель — привлечь на территорию королевства неограниченное число учёных и исследователей.

Кроме того, премьер страны Борис Джонсон заявил о выделении £300 миллионов на исследования в области высшей математики. «Мы покидаем ЕС, и я хотел бы сообщить, что Великобритания открыта для самых талантливых умов мира и готова помочь им воплотить их идеи в жизнь», — приводит издание слова Джонсона.

Как пишет The Guardian, «быстрая виза» станет заменой старой визы для «исключительных талантов», позволявшей её держателям получать поддержку от ряда британских научных сообществ. Ранее для этой визы существовал предел — не более 2 тыс. заявок в год, однако он ни разу не был достигнут. Кроме того, соискателям визы больше не нужно обязательно иметь на руках предложение работы в Великобритании, а ещё им будет обеспечен ускоренный процесс заселения.

Впрочем, депутат британского парламента Кристин Джардин назвала планы Джонсона «маркетинговой уловкой». По её словам, «Борис Джонсон показывает, что совершенно не понимает причин успеха нашей науки. Смена названия визы и ликвидация лимита на количество заявок — это несерьёзный план».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]