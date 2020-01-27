Мнение: Два чеченца и 10 чемоданов наличных долларов

Что и кому везли россияне, задержанные в аэропорту Бейрута?

В Бейруте, в международном аэропорту им. Рафика Харири правоохранительные органы Ливана задержали двух россиян, прибывших в страну чартерным рейсом. Они привлекли внимание пограничников и таможенников чересчур внушительным багажом — десятком чемоданов общим весом около 500 килограммов. В чемоданах оказались упаковки денег номиналом в 20 и 50 и долларов на общую сумму порядка 200 миллионов долларов.

Этот инцидент произошел еще 15 декабря прошлого года. В этот же день в ливанской прессе появились сообщения, что доллары были фальшивыми. Вот заголовок одного из этих сообщений: «В аэропорту Бейрута задержаны двое россиян, которые пытались провезти поддельные деньги».

Однако источники «Новой» в правоохранительных органах Ливана утверждают, что доллары были настоящими, а контрабандистами оказались два гражданина России, чеченцы по национальности.

Кому предназначались эти 200 миллионов, достоверной информации пока нет. Как нет информации и об источнике происхождения денег. Есть только версии.

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Источник: Ирек Муртазин

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