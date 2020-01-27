Премьер Польши в речи об Освенциме заговорил про Колыму

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, рассуждая в Берлине о Холокосте и нацистском концлагере Освенцим, вспомнил про Колыму.

Он сделал заявление на церемонии перед памятным концертом в Берлинской государственной опере, посвященным 75-летию освобождения Освенцима Красной армией, передает ТАСС.

Моравецкий утверждает, что его страна якобы «противодействует» отрицанию и искажению «правды» о Холокосте, которую, по его словам, «нельзя использовать в корыстных целях» и «политических целях».

«Если мы стремимся к правде, к свободе, к добру, то мы должны быть способными разделять, разделять преступников и жертв, добро и зло, преступление и невиновность – как потомки наших бабушек и дедушек, которые были убиты в Аушвице, а также тех, кто погиб и страдал в рабочих лагерях на Колыме», – сообщил глава правительства Польши.

«Мы обязаны рассказать всему миру о происшедшем с тем, чтобы никто в будущем этого не испытал», – сказал он.

По словам польского премьера, этого хотели бы «все свидетели того времени». Моравецкий заявил, что речь идет о людях, которые видели «германский тоталитаризм и национал-социализм с одной стороны» и «советский, коммунистический тоталитаризм с другой».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об освобождении Освенцима Красной армией.





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