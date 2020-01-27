Зеленский вывел Витренко из набсовета «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января подписал указ №23/2020, которым вывел исполнительного директора НАК «Нафтогаз України» Юрия Витренко из состава наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».
«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Витренко», – сказано в указе.
Витренко в Facebook сообщил, что просил Зеленского об этом 15 января.
«Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее – что я могу и что я хочу делать на том качественном уровне, который я сам от себя требую», – написал он.
Ще 15 січня цього року я формально звернувся до Президента України з проханням припинити мої повноваження члена…
Posted by Yuriy Vitrenko on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020
Витренко был назначен членом набсовета «Укроборонпрома» 11 октября 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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