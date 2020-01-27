Правительство одобрило законопроект о блокировке пользователей e-mail

27.01.2020, 23:30, Новости дня

Правительство России одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещённой и "фейковой" информации, сообщает "Интерфакс".

В то же время в официальном отзыве правительства говорится, что проект нуждается в доработке. В частности, от авторов документа просят "определить в тексте понятие "организатор сервиса обмена сообщениями", чтобы избежать возможного расширительного толкования".

Законопроект о блокировке пользователей e-mail был разработан главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом и его коллегами по Совфеду – Людмилой Боковой и Александром Карлиным. Авторы документа предлагают штрафовать юридические лица за неисполнение закона – в том случае, если он будет принят, – на сумму до 1 миллиона рублей.

В октябре прошлого года законопроект был внесён в Госдуму. В ноябре о нём отрицательно отозвалось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В ведомстве заявили, что закон "нарушает принцип сетевой нейтральности" и к тому же технически не реализуем.

Андрей Клишас возглавил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству в мае 2012 года, после избрания Владимира Путина президентом России на третий срок. С тех пор он, в частности, стал автором законов об ужесточении наказания за нарушение правил проведения митингов, о введении ответственности за оскорбление власти, "фейковых новостях" и автономном интернете.

  • Радио «Свобода»

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