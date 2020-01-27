В Facebook обвинили Apple в взломе iPhone X Джеффа Безоса

По вине компании Apple был взломан iPhone X Джеффа Безоса, а не из-за WhatsApp. Такого мнения придерживается вице-президент Facebook Никола Мендельсон.

Один из руководителей американской корпорации просит не обвинять в произошедшем случае популярный мессенджер WhatsApp, так как он является всего лишь способом доставки опасной программы, и на его месте мог оказаться другой сервис обмена оповещениями. Никола Мендельсон уверена, что правильно искать причину, по которой взломали iPhone X Джеффа Безоса, именно в самом гаджете и его операционной системе. Внимание следует обратить на присутствие уязвимостей, имеющихся в iOS и смартфоне. В ситуации с основателем компании Amazon приложение WhatsApp следует позиционировать как средство доставки вируса для мобильного аппарата. Никола Мендельсон предлагает разобраться в причинах взлома, понять суть недочетов, которые повлияли на взлом.

Эксперты в сфере IT призвали не снимать ответственность с WhatsApp. Известны случаи, когда сторонние программы влияли на OC так, что она существенно меняла работу смартфонов. В 2019 году стало известно, что разработка Facebook для iOS тайно от юзеров активизировала камеру и перекрывала интерфейс. Также эксперты напоминают упоминание WhatsApp в новостях как фигуранта схожих скандалов, когда мессенджер прослушивал голосовые звонки и подменял сообщения.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]