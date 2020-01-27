В Facebook обвинили Apple в взломе iPhone X Джеффа Безоса

По вине компании Apple был взломан iPhone X Джеффа Безоса, а не из-за WhatsApp. Такого мнения придерживается вице-президент Facebook Никола Мендельсон.
Один из руководителей американской корпорации просит не обвинять в произошедшем случае популярный мессенджер WhatsApp, так как он является всего лишь способом доставки опасной программы, и на его месте мог оказаться другой сервис обмена оповещениями. Никола Мендельсон уверена, что правильно искать причину, по которой взломали iPhone X Джеффа Безоса, именно в самом гаджете и его операционной системе. Внимание следует обратить на присутствие уязвимостей, имеющихся в iOS и смартфоне. В ситуации с основателем компании Amazon приложение WhatsApp следует позиционировать как средство доставки вируса для мобильного аппарата. Никола Мендельсон предлагает разобраться в причинах взлома, понять суть недочетов, которые повлияли на взлом.
Эксперты в сфере IT призвали не снимать ответственность с WhatsApp. Известны случаи, когда сторонние программы влияли на OC так, что она существенно меняла работу смартфонов. В 2019 году стало известно, что разработка Facebook для iOS тайно от юзеров активизировала камеру и перекрывала интерфейс. Также эксперты напоминают упоминание WhatsApp в новостях как фигуранта схожих скандалов, когда мессенджер прослушивал голосовые звонки и подменял сообщения.
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