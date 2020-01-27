Ольга Бузова в день снятия блокады Ленинграда устроила сюрприз для близкой подруги

«Поющая ведущая» Ольга Бузова, недавно вернувшаяся с новым возлюбленным Давидом Манукяном из Таиланда, устроила девичник, в ходе которого успела сделать приятный сюрприз для близкой подруги. По стечению обстоятельств день рождения девушки совпал с памятной датой – снятием блокады Ленинграда.

Ольга Бузова практически сразу по возвращении в Москву организовала девичник для близких подруг, приглашение на который не получил ни один мужчина. Многие поклонники певицы предполагают, что исключительно «девичья» вечеринка может указывать на скорую свадьбу Бузовой, по слухам, получившей предложение руки и сердца от нового возлюбленного Давида Манукяна. Пара пока никак не комментирует «гипотезы» и о планах на ближайшее будущее не распространяется.



В одной из последних публикаций в соцсети Ольга Бузова показала устроенный для одной из подруг приятный сюрприз. Сразу после полуночи певица не забыла поздравить именинницу, оказавшись в числе первых. Бузова подарила подруге двух больших плюшевых зайцев розового цвета, посоветовав «с одним сидеть, а со вторым спать». Примечательно, что несколько месяцев назад певицу раскритиковали за юмор о «блокаднице», а вот в день снятия блокады Ленинграда Бузова, родившаяся и выросшая в Санкт-Петербурге, даже не вспомнила о важной дате.

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