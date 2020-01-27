Мнение: Избили. Отказали в следствии. Покрыли судом

История с Дарьей Сосновской, которую 10 августа 2019 года во время московских протестов садист-полицейский прилюдно, на камеру, ударил в живот, получила продолжение.

Сначала Следственный комитет отказался расследовать это дело, отфутболив его в Росгвардию для «служебной проверки». Хотя обязан был сам провести расследование, вне зависимости от проверок Росгвардии или полиции. Даже фамилия садиста не установлена и не объявлена официально.

Теперь Басманный суд отказался принять жадобу Дарьи Сосновской на бездействие Следственного комитета. Адвокат Татьяна Молоканова поясняет:

«Не принял в связи с неподсудностью, поскольку посчитал, что на момент принятия и рассмотрения жалобы, она якобы передана в Росгвардию для проведения служебной проверки».

Это не решение, а издевательство.

Избитая представителем власти девушка на данный момент оставлена без защиты. Практически полгода она не может найти управы на садиста-полицейского.

Представьте себе, что какой-нибудь полицейский врезал в живот одной из дочерей Путина. Даже не на камеру, а просто так, вдали от глаз. Неужели Следственный комитет, полиция и суд вели бы себя так же? Смешной вопрос.

Впрочем, о чем мы. Обогатившаяся на стране верхушка живет своей особой жизнью. Чтобы все осталось так, как это есть сегодня, фабрикуются дела, избиваются мирные граждане, а следствие и суды делают все, что он них зависит, чтобы замотать дела, оставив преступников в форме на свободе.

📸 Садист-полицейский бьет в живот Дарью Сосновскую. 10 августа 2019 года.

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Источник: СерпомПо

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