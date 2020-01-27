Память о Холокосте, история и политика

Свыше 200 бывших узников концлагеря Аушвиц собрались 27 января вместе с мировыми лидерами в польском городе Освенциме на траурной церемонии по поводу 75-летия освобождения лагеря смерти, передают СМИ. Чудом выжившим заключенным, в основном, за 90 лет и более лет.

Россия в Освенциме была представлена лишь на уровне посла, хотя именно советские войска освобождали нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Как сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину приглашения для участия в памятных мероприятиях не поступало.

С 2005 года Международный день памяти жертв Холокоста приурочен именно к дате освобождения концлагеря в Освенциме.

Накануне Путин на мемориальном вечере «Хранитель памяти» в Москве сказал: «Холокост – одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения».

Президент Дональд Трамп, выступая с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, отметил, что в этот день в мире вспоминают «миллионы бесценных душ, сгинувших в результате чудовищных преступлений, совершенных нацистским режимом».

По словам президента США, в этом году Международный день памяти жертв Холокоста особенно важен, поскольку отмечается 75-я годовщина освобождения нацистского концлагеря Аушвиц. «Оплакивая тех, кто подвергался насилию и пыткам или был убит в Освенциме и других концентрационных лагерях и лагерях смерти, мы также почитаем героев, рисковавших собственной жизнью, а зачастую и жертвовавших своей жизнью, чтобы помочь освободить лагеря. Их жертвы помогли силам свободы одержать верх и сделать так, чтобы эти зверства никогда не повторились», – говорится в заявлении.

Между тем в мировой прессе в преддверии Дня Холокоста едва ли не больше писали об острейшей дискуссии между Москвой и Варшавой в связи с диаметральными расхождениями двух стран в оценках того, кто несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. При этом Кремль упорно старается «не замечать» неудобных деталей в пресловутом пакте Молотова-Риббентропа.

Обе страны обменялись упреками в попытках переписывания истории. Дело дошло до того, что президент Польши Анджей Дуда не поехал на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиль, где как раз Владимир Путин выглядел в роли одного из главных бенефициаров.

Профессор Московского экономического института, автор исторических книг Игорь Чубайс в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» констатировал, что прошлое интересует нынешних российских руководителей исключительно в политическом аспекте, а сама по себе история их совершенно не волнует. По его мнению, официальная концепция истории, которая активно внедряется Кремлем в массовое сознание, зиждется на явной мифологии.

«Отсюда неизбежные издержки, – добавил он. – Сейчас вот российские власти стремятся отметить 75-летие Победы (над фашистской Германией) как мировой праздник, в котором Советский Союз, которого уже давно нет, является безусловным лидером. А всякий раз, когда авторитарный или тоталитарный режим пытается войти в мировую историю в качестве учителя, он оказывается в сложном положении, и попытка добиться триумфа оборачивается позором».

Не случайно, что по пути к 9 мая у Кремля возникает много осложнений, убежден профессор. На его взгляд, это происходит потому, что российские власти хотят, чтобы все поверили в ту историю, которой на самом деле не было.

«Эта задача заведомо обречена на неудачу, – подчеркнул он. – Ведь документально подтверждено, что Сталин вместе с Гитлером развязали Вторую мировую войну. Официальная история, которая предлагается Москвой, попросту не соответствует действительности».

Отстаивание этой мифологии неизбежно порождает проблемы и конфликты», резюмировал Игорь Чубайс.

В свою очередь, заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС), профессор истории Андрей Зубов в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что политизация исторической темы, особенно в контексте Дня Холокоста, абсолютно неуместна.

«Однако история, увы, всегда была предметом политической спекуляции, что очень плохо, – добавил он. – Что же касается спора двух столиц по поводу роли Сталина и Гитлера в развязывании Второй мировой войны, то здесь надо исходить из декларации Европейского парламента от 19 сентября 2019 года. Там все четко расписано. Очевидно, что Путин не прав».

Как представляется Андрея Зубову, выпад президента России в адрес Польши был вызван раздражением, что все обвиняют Советский Союз вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны.

«А Путин, совершенно неоправданно соединяя нынешнюю Россию с Советскую Союзом и нынешнюю власть – со Сталиным, рассматривает такую позицию как выпад против него лично. На самом деле, обвинение Советского Союза для Путина – это примерно то же самое, что обвинение нацистской Германии для (канцлера) Ангелы Меркель. Меркель принимает эти обвинения, но не ассоциирует себя с фашизмом. Также, по идее, должен себя вести и Путин, однако этого не происходит», – заключил профессор.

Виктор Владимиров Подписка

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