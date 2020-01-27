Мишустин назначил главу оператора мусорной реформы

Глава российского кабмина Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора.

Гудков назначен гендиректором РЭО на три года, сообщается в документе на сайте правительства.

РЭО – куратор реформы мусорной отрасли, передает ТАСС.

Кроме того, Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов России, а Людмилу Бокову – заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Прежде Кадочников занимал пост президента Центра стратегических разработок, Бокова была первым зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

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