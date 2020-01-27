«Опытная обжора»: Вернувшаяся с Сейшел Анна Семенович поправилась на 4 кг и планирует активно худеть

27.01.2020, 23:04, Разное

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Анна Семенович на странице в Instagram пояснила о набранных во время отдыха на Сейшелах 4-х килограммах. Певица заметила, что она «опытная обжора», а потому знает, как справиться с проблемой – похудеть «быстро и с комфортом».
В недавней публикации Анна Семенович призналась, что любит жить «в кайф», а потому на отдыхе не отказывает себе и ест много вкусной, но вредной пищи. Вследствие этого у певицы после отпуска зачастую появляется небольшой лишний вес, но, поскольку она «опытная обжора», то к работе приступает не раньше, чем через неделю, посвятив это время приведению фигуры в норму и активному похудению.


В этот раз цель Семенович – за десятидневку избавиться от 5 килограммов. Певица планирует перейти на правильное здоровое питание, полностью исключив из рациона сахар, выпечку, алкогольные напитки и молочные продукты, кроме нежирных сортов сыра. Также в планах — массажи, кардиотренировки и различные процедуры для «комфортного похудения». Весь процесс преображения Анна Семенович пообещала показывать подписчикам в Stories.



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