Тренер шоу «Голос. Дети» Полина Гагарина появилась в студии в платье невесты

27.01.2020, 23:04, Разное

Тренер шоу «Голос. Дети» Полина Гагарина пришла в студию, облачившись в платье невесты. Торжественным образом певица подчеркнула значимость для неё дебюта в проекте.
В детской версии музыкального конкурса Гагарина выступает в роли наставника впервые. Певица очень гордится оказанной честью, однако чувствует большую ответственность. Детское доверие впечатляет звезду до слез, и она называет юных певцов «ангелами». Поэтому и подобрала наряд, подчеркивающий атмосферу праздника таланта, любви и надежд. Выбор репертуара, который делали участники, заставлял её сердце биться сильнее.

Вместе с остальными тренерами — Валерием Меладзе и рэпером Бастой певица с большим нетерпением ждет выхода шоу в эфир. Дуэт Дмитрия Нагиева и Агаты Муцениеце будет исполнять роли ведущих программы «Голос. Дети».



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