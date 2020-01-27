Мнение: Письмо: «Не идеальная хозяйка, но и не хрюшка»

В этом письме видно, как фрустрация ресурсов быстро разрушает баланс в отношениях.

caramel_tanya

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за возможность написать в рубрику.

У меня проблема, которая тянется сквозь все отношения.

У меня есть муж Л 32 года, прекрасный мужчина, программист, высокий, накачанный, следит за прической и бородой с помощью Барбера, без вредных привычек. Учит английский, мечтает жить в Америке.

Я, 25 лет у меня студия красоты, приносящая небольшой доход.

Студию создала сама пол года назад, без финансовой помощи извне, сейчас Я в декрете, моя мама работает администратором И хозяйкой студии за зарплату.

(Муж программист, с амбициями. Жена была хозяйкой маленького салончика ногтей или бровей, с маленьким доходом. А в декрете и это скинула на маму. Разница ОЗ очевидна? При такой разнице ОЗ ваша СЗ будет падать, если вы не будете прокачивать ресурсы. И не сваливайте на декрет. В декрете даже работой можно заниматься понемногу, а уж хозяйственной частью экономики, имиджем, учебой и другими ресурсами тем более. Когда вы занимаетесь ресурсами, разница ОЗ не имеет большого значения, потому что ваша голова занята чем-то интересным, у вас человеческие цели, с вами есть о чем поговорить, у вас достаточно энергии. А когда вы тихонько пережидаете декрет или уныло занимаетесь домашней рутиной, без амбций и целей, вы превращаетесь в квашню. Сами себе не нравитесь, не то что другим)

Занимаюсь в зале, немного учу английский с репетитором, внешность обычная, с макияжем вообще класс.

(«Внешность обычная, с макияжем вообще класс» типичное кокетство короны. Заметно почему?)

Участвую в любительских сореваниях по бегу, велосипеду, занимаю 1-2 места обычно.

Мы полтора года знакомы, год женаты, у нас ребёнок 4 месяца.

Оба увлекаемся велосипедами:

На работу на них и везде.

(Они и подружились из-за велосипедов наверное. Она там брала первые места и была звездой в тусовке. Но с четырехмесячным ребенком на велосипеде особо не погоняешь, поэтому она выпала из общего хобби)

Конфетно-букетный период начинает заканчиваться, и отношения уже не в таком динамическом балансе, как раньше, что для меня очевидно.

(Конфетно-букетный период продолжается до первого секса, а автор хочет, чтобы муж вставал на одно колено и пел ей романсы в процессе семейной жизни. Хочет много получать от него в романтической сфере, поэтому кормит его кислыми щами)

Моя проблема в том, что я очень зависима от мужа эмоционально, я в глубоком минусе, постоянно мне хочется проводить время, секса, обнимашек, целовашек.

(У мужа профессиональные амбиции, а дома его поджидает курица-жена и ждет постоянных обнимашек и целовашек. Ей кажется, что вечера его должны быть посвящены ей, даже не общему ребенку, а ее ублажению. А днем он должен зарабатывать на них. Вот так она распределила себе его ресурсы, вместо того, чтобы заниматься своими)

В самом начале муж был больше влюблен, я отвечала взаимностью, но это льстило мне и я позволяла себя любить.

(До сих пор корону не сняла и считает, что «позволять себя любить» — это нормально, а не хамское отношение к мужу. Понятно, какая планка у автора в ресурсе любви?)

У меня к нему аддикция: даже если я злюсь на него и обижена, меня все равно тянет к нему.

(Злится и обижена она только на одно «мало любви», поэтому тянет ее к нему в моменты ссор не меньше, а больше)

«Уже купила себе вибратор»

(Полагаю Так вы назовете это письмо), чтобы не доить его.

(Автор знает, как я назову ее письмо. Видна железная хватка Штурмана)

Я никогда это не инициирую секс, но всегда жду и одеваю сексуальное белье, духи.

(Не инициирует, а просто нависает дамокловым мечом в сексуальном белье и духах. Или ходит вокруг молчаливым упреком)

Я чувствую что не подвластна своей тяге к нему, я не знаю как с ней справиться.

(Записывайте, автор. Надо включить мозги и начать думать о своих деньгах и о работе. Обратить внимание в сторону расширения бизнеса или полного его изменения, начать изучать что-то, полезное для работы и экономики. Переключиться на экономику надо, а не скидывать на маму и мужа. Когда в экономике дыра, сексуальная аддикция растет. И если все занятия — сделать макияж и нарядиться в эротичное белье, то в голове будет только секс. И обида на мужа, что пришлось купить вибратор)

Понимаю, что нужно качать опоры: спорт, работа, здоровье, имидж. Но не всегда получается с малышом на руках, хотя я очень мобильна.

По выходным работаю в салоне у себя, также с малышом ходим на грудничковое плавание.

(Это все не занимает вашу голову, автор. В ней все равно одна романтика и секс. Мобильности для прокачки ресурсов не надо. Можете одной рукой качать ребенка, а другой листать книгу. Главное не про любовь читать, а что-то полезное для вашего бизнеса. И не только читать, но и думать, как применять. Тогда вы будете с мужем на одной волне, а пока вы на разных, причем ваша волна агрессивно мешает его. Он хочет развиваться, а вы — наслаждаться)

К слову сказать в предыдущих отношениях была та же ерунда, я была замужем 5 лет, но там я была штурман которая пилила мужа который вечно играл в комп.

Работала на двух работах: было лошадью в Короне.

(Теперь она решила работать поменьше и побольше щипцевать из мужа любовь)

Но там муж бил меня, я периодически уходила. Муж бегал за мной, менялся на неделю, вскоре всё становилось как раньше.

И мне тоже было сложно от него отлипнуть, отделиться, расстаться, уйти.

понимаю что с моей липкостью и в этих отношениях скоро такое будет чего я бы очень не хотела.

(Оно уже началось скорее всего, иначе бы корона не зашаталась)

Также на протяжении всей жизни осознанной, я постоянно чувствую вину.

Из-за этого чувства вины ходила несколько лет в протестантскую церковь, где чувство вины перед богом было максимально сильным.

(Чтобы чувствовать вину перед Богом, надо не только воспринимать его с маленькой буквы, но еще и считать Бедняшей, которого вы обижаете. Аппетиты у короны)

Также перед собой чувствую вину постоянно, если что-то не сделаю, бездельничаю или когда съем лишнее, куплю лишнее…

(Ей хочется не чувствовать ответственности за свою жизнь, она жалуется на нагрузку — тащить себя по жизни самой)

Сейчас понимаю что мой муж плюсует, потому что что он очень много критикует меня, всё что я делаю…

Делает замечания по быту по дому.

Я не идеальная хозяйка к но и не хрюшка, муж у меня чистюля, И я осознала это относительно недавно, когда мы начинали отношения такого за ним не замечала, или он не проявлял своё недовольство.

(Замечания по поводу быта бывают, когда вы слишком интересуетесь какой-то ерундой, на взгляд мужа. И в данном случае его взгляд объективный скорее всего. Вместо того, чтобы думать о его уюте по вечерам, когда он приходит с работы, вы думаете, как вытянуть из него обнимашки и комплименты для себя. В декрете женщины очень часто тупеют из-за того, что считают себя в праве просто ухаживать за ребенком и не делать больше ничего, и получать много любви. Но если во всем этом видеть только придирки мужа из-за плюса, получатся вечные кислые щи. И плюс его действительно будет все время расти)

Мне физически некомфортно когда между нами нет близости хочется какого-то слияние от этого от самой себя противно но тягу реально сложно преодолеть буду благодарна за советы по выходу из этого.

(Идите кукушек на форумах расспросите. Они вам скажут, что надо бороться за права и научат как лупить мужа скалкой)

Пишу, и понимаю, проблема высосана из пальца, но на деле так тяжко.

(«Проблема высосана из пальца» — это ее корона. Она думает, что все у нее хорошо. Хотя ничего хорошего и надо что-то менять)

Источник: Эволюция

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