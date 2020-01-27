Президент Израиля Ривлин призвал Дуду «восстановить мосты» между двумя народами

Президент Израиля Реувен Ривлин считает, что его встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и совместное участие в церемонии, посвященной памяти узников концлагеря Аушвиц, помогут улучшить отношения между странами.
Лидеры должны «восстановить мосты» между двумя народами, сказал Ривлин 27 января, информирует пресс-служба министерства иностранных дел Израиля.
Израильский президент выразил сожаление по поводу того, что отношения между странами пострадали от политического вмешательства в исторические вопросы, и подчеркнул, что историю следует оставить экспертам.
«Мы всегда свято чтим мужество праведников народов мира, в том числе тысяч поляков, которые рисковали своими жизнями ради спасения евреев. Но мы также будем помнить и напоминать, что этих благородных людей было слишком мало, что они были слабее, чем нацистская Германия, которая превратила Польшу в крупнейшее место уничтожения евреев. Польша, где веками процветал еврейский народ, стала его самым большим кладбищем», – сказал Ривлин на брифинге после двусторонних переговоров с Дудой в Освенциме.
Он передал главе польского государства приглашение посетить Израиль с официальным визитом.
Дуда, в свою очередь, поблагодарил Ривлина за приезд в Освенцим. Он подчеркнул, что его отказ принять участие в мероприятиях к 75-й годовщине освобождения узников Аушвица в Иерусалиме был вызван тем, что тема участия Польши в «эпической борьбе против нацистов была проигнорирована» организаторами.
5 января Дуда, который был приглашен в Израиль на мероприятия памяти жертв Холокоста, заявил, что отказывается от участия, потому что организаторы не хотят предоставлять ему слово. Польская пресса писала, что Дуда не поедет в Израиль из-за недавних антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина. Среди организаторов форума в Иерусалиме был фонд российского бизнесмена Моше Кантора.
27 января церемония по случаю 75-й годовщины освобождения узников Аушвица прошла в Освенциме.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия. По данным руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 91 обстрел со стороны вооруженных группировок. Обстрелу подверглись районы Маканис-эд- Дувайри и «Арбузный рынок» города […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Отец убитого в Екатеринбурге мальчика заявил, что «учился у Христа» / 2 декабря
- В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети / 9 января
- В ВОЗ назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни в Китае / 7 января
- Число пострадавших в давке на церемонии прощания с Сулеймани возросло до 190 человек / 7 января
- Кличко в костюме Деда Мороза на квадроцикле открыл движение по Шулявскому мосту. Видео / 28 декабря
- Российскую винтовку ORSIS пытались незаконно скопировать / 27 ноября
- Иран собрался признать Пентагон террористической организацией / 13 января
- В Красноярском крае задержали главу регионального ПФР / 21 января