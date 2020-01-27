Мнение: Танец и беспредел

27.01.2020, 22:49, Разное

Двадцать пятого января, в День студента, в Северной Осетии произошло то, чего в правовом государстве происходить не должно.

Двое студентов — парень и девушка — потанцевали возле Северо-Осетинского государственного университета.


Фото: Соцсети

Парень приехал из Африки в Россию получать образование. Да, именно в Россию, так как Северная Осетия — это не отдельное государство со своими порядками, а субъект Российской Федерации, подчиняющийся законодательству Российской Федерации.

За весёлый танец с девушкой парня сначала затравили в соцсетях, закидали угрозами, а потом заставили извиняться на камеру.

То же самое случилось и с девушкой. Её унижали. Её обзывали «мразью, которая опозорила свой дом, родителей, землю». Ей угрожали. В результате, девушка «покаялась», что и было снято на видео.

Посмотрим видео с танцем и последовавшими за ним «покаяниями»? Танец мне понравился, а вот «извинения» вызвали у меня откровенную злость.

Давайте не будем «включать дурочку» и ответим честно, положа руку на сердце: что заставило парня и девушку извиняться на камеру «перед всем осетинском народом»?

Ни для кого не секрет, что эти двое извинялись не по своей воле, а под принуждением, не так ли?

Их заставили извиниться. Затравили. Засыпали угрозами. Посадили или поставили перед камерами и вынудили унижаться.

И если это случилось — а оно случилось, что очевидно любому вменяемому человеку, — то надо искать виноватых. 

Повторю ещё раз: мы живём в правовом государстве, и задача этого государства — найти тех, кто принуждает людей унижаться.

Во всех субъектах Российской Федерации действует законодательство Российской Федерации, а не законы гор, по которым за непонравившийся кому-то танец можно унизить человека, побить его или даже убить. 

Сейчас лично у меня появилась претензия к ректору Северо-Осетинского государственного университета Огоеву Алану Урузмаговичу.


Фото: Соцсети

Почему вместо того, чтобы защитить ребят от травли, администрация университета, расположенного — повторю ещё раз для тех, кто не понял, — на территории России, делает вот такие заявления:

«С участниками инцидента будет проведена воспитательная работа. Это касается всех, кто там находился — снимал, комментировал. Университет — это не место для пошлости».  

Воспитательная, твою мать, беседа! На каком таком основании её вообще кто-то проводил?  

Студенты танцевали на улице в День студента. Это нормально. А вот заставлять их за это извиняться — это и есть беспредел.  

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро



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