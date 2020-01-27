Мнение: Танец и беспредел

Двадцать пятого января, в День студента, в Северной Осетии произошло то, чего в правовом государстве происходить не должно.
Двое студентов — парень и девушка — потанцевали возле Северо-Осетинского государственного университета.
Фото: Соцсети
Парень приехал из Африки в Россию получать образование. Да, именно в Россию, так как Северная Осетия — это не отдельное государство со своими порядками, а субъект Российской Федерации, подчиняющийся законодательству Российской Федерации.
За весёлый танец с девушкой парня сначала затравили в соцсетях, закидали угрозами, а потом заставили извиняться на камеру.
То же самое случилось и с девушкой. Её унижали. Её обзывали «мразью, которая опозорила свой дом, родителей, землю». Ей угрожали. В результате, девушка «покаялась», что и было снято на видео.
Посмотрим видео с танцем и последовавшими за ним «покаяниями»? Танец мне понравился, а вот «извинения» вызвали у меня откровенную злость.
Давайте не будем «включать дурочку» и ответим честно, положа руку на сердце: что заставило парня и девушку извиняться на камеру «перед всем осетинском народом»?
Ни для кого не секрет, что эти двое извинялись не по своей воле, а под принуждением, не так ли?
Их заставили извиниться. Затравили. Засыпали угрозами. Посадили или поставили перед камерами и вынудили унижаться.
И если это случилось — а оно случилось, что очевидно любому вменяемому человеку, — то надо искать виноватых.
Повторю ещё раз: мы живём в правовом государстве, и задача этого государства — найти тех, кто принуждает людей унижаться.
Во всех субъектах Российской Федерации действует законодательство Российской Федерации, а не законы гор, по которым за непонравившийся кому-то танец можно унизить человека, побить его или даже убить.
Сейчас лично у меня появилась претензия к ректору Северо-Осетинского государственного университета Огоеву Алану Урузмаговичу.
Фото: Соцсети
Почему вместо того, чтобы защитить ребят от травли, администрация университета, расположенного — повторю ещё раз для тех, кто не понял, — на территории России, делает вот такие заявления:
«С участниками инцидента будет проведена воспитательная работа. Это касается всех, кто там находился — снимал, комментировал. Университет — это не место для пошлости».
Воспитательная, твою мать, беседа! На каком таком основании её вообще кто-то проводил?
Студенты танцевали на улице в День студента. Это нормально. А вот заставлять их за это извиняться — это и есть беспредел.
Согласны? Почему?
Источник: Лена Миро
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