Байден счел Трампа неспособным защитить США от коронавируса

27.01.2020, 22:37, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп – худший из возможных руководителей для страны в ситуации, когда США угрожает китайский коронавирус, сообщил вице-президент США Джо Байден.

Он обвили Трампа в «неоднократном неприятии научных выводов» и заявил, что болезням «нельзя преградить путь, выстроив стену». Байден напомнил, что во время вспышки лихорадки Эбола Трамп призывал отменить авиарейсы из ряда государств, передает «Интерфакс».



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