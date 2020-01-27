Мнение: Училка на радость папам и зависть мамам

То, что иногда учителя подрабатывают после уроков- занятие не редкое. Однако, чтобы учительница подрабатывала такими танцами – удивились многие. Еще больший шок на всех ее позиция по этому поводу, мол, это не подработка, это настоящая работа.

В Самарской области учительница подрабатывает эротическими танцами по вечерам. Занимается она ими давно, и, как она говорит, приносит ей основной заработок. Здесь потанцевала, там потанцевала, тут обучила, сколько будет 2+2.

То, что от ее подработки не тащутся мамаши – ясно как день. Папашам только в радость такого сорта учительницы – не скромные, любящие подвигать пятой точкой и не стесняющиеся горячих движений. Кстати, учительница на все претензии отвечает достаточно грубо: что она делает после уроков – ее личное дело.

Как протекают такие истории, мы уже все знаем: бум среди родителей, жалобы администрации, увольнение и потом еще долгое обмусоливание произошедшего.

«Какие развратные у нас учительницы пошли – фоткаются в стиле «ню», покупают лифчики и имеют личную жизнь», — наверное орут яжматери с каждого угла. Да, таких училок надо увольнять и не допускать к работе. Пусть уроки ведут старые грымзы, которые за годы практики очерствели к заботе, обзывают ваших детей, не обращают внимание на психологические проблемы ребенка, а также призывают быть серыми мышами по жизни. Таки бабульки, которые уже давно пережили самые бурные времена, совершенно не в курсе, какими дети растут в 21 веке. Они не в курсе, что поменялось многое, в том числе и процесс воспитания ребенка.

Конечно, молодая училка, может, и переборщила в откровенными танцами (потому что на видео можно увидеть и не только танец живота), но все-таки они будут намного лучше понимать ваших детей, которые теперь стали взрослеть быстрее, курить раньше, влюбляться тоже. Именно такие развратные учительницы скорее всего будут лучше влиять на развитие школьника, чем старые грымзы, засохшие внутри лет двадцать назад.

Источник: Достало

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